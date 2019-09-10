8 необычных техник вязания - Блог интернет-магазина "Мир Вышивки"

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8 необычных техник вязания

Опубликованно
автор Евгения Миронова
10
Сен

Вязание — это не только богатый выбор пряжи, моделей, узоров. Это разнообразие техник. Некоторые из них давно знакомы и нашли широкое применение среди вязальщиц, некоторые малоизвестны и освоены лишь узким кругом мастериц. Сегодня мы хотим рассказать вам о необычных техниках вязания. Знакомьтесь в нашей подборкой и воплощайте приглянувшиеся идеи в жизнь! 

Вязание на луме. Фото: pinterest.ru

№1. Вязание на луме

Как можно догадаться исходя из названия этой техники, речь идет об особом инструменте или приспособлении, с помощью которого вяжут вещи. 

Лум — это специальное устройство для вязания (плетения) с зубчиками, на которые надеваются, или нанизываются нити. Выглядеть он может по-разному: в виде пластины, круга, прямоугольника и т.д. 

Фото: umelitsa.ru
Фото: rock-cafe.info

На луме можно вязать практичные теплые вещи, а можно плести кружево. В последнем случае получается создавать уникальные узоры тенерифе, отличающиеся необычным “солнцеобразным” рисунком.

Принцип работы таков: сначала с помощью специальных схем на луме вяжут отдельные детали, а затем для готового изделия их соединяют крючком. Кстати, тенерифе — это особый вид кружева, который был известен в Испании VI века.      

Фото: 2yanakara.blogspot.com
Фото: livemaster.com

Подробнее о вязании на луме читайте в статье “Вязание на луме или тенерифе: что это такое?”.

№2. Вязание на вилке

Еще одна техника, выполняемая с помощью необычного инструмента — вилки. Речь идет не об обычной вилке (столовом приборе), а о специальной, используемой непосредственно в вязании. Такая вилка представляет собой толстую проволоку, согнутую в виде английской буквы U. 

Как же происходит процесс вязания с помощью этого инструмента? Сначала петли определенным образом надеваются на вилку, а затем провязывают с использованием вязального крючка. Таким образом создается узор, напоминающий косу, но имеющий кружевную текстуру. 

Фото: stranamam.ru

С помощью вилки можно связать множество вещей, и не только для гардероба. В этой технике получаются красивые салфетки, скатерти, коврики.

Пряжу лучше использовать не слишком толстую, чтобы она легко помещалась на вилке. Ограничений к выбору крючка нет. Вилку можно либо сделать самостоятельно (но, скорее всего, не без помощи мужской силы), либо купить, хотя найти эту новинку в магазинах не просто.

Фото: katiankakiss.livejournal.com
Фото: mirzenshiny.ru

Подробнее о вязании на вилке читайте в статье “Вязание на вилке: осваиваем необычную технику”.

№3. Техника брумстик

Перуанская техника брумстик отличается красотой и необычной текстурой готовых изделий. Но не только! Кроме обычного крючка, для этого способа вязания понадобится линейка (либо вилка, толстая спица и т.п.), на которую нужно будет нанизывать петли. 

Кстати, свое название техника получила от англ. broomstick, которое можно перевести как “палка от швабры”. 

Фото: 1igolka.com

Техника привлекательна не только своей необычностью, но и довольно быстрым вязанием, малым расходом пряжи, а также тем, что готовые изделия не склонны к деформации.  

В этой технике получаются отличные сумки, пледы, шарфы, кардиганы, платья. Узор выглядит органично в длинных вещах.

Фото: monpetitviolon.com
Фото: pinterest.jp
Фото: content-publish.ru

Подробнее о технике брумстик читайте в статье “Как вязать в технике брумстик: изучаем ажурные узоры”.

№4. Техника нукинг

Всё большую популярность приобретает новая техника вязания под названием “нукинг”. Для нее используется тоже специальный инструмент — крючок, у которого на конце есть игольное ушко. 

Техника сочетает в себе возможности спиц и крючка — позволяет вязать лицевые и изнаночные петли крючком. Зачем это нужно? Во-первых, если вы хотите улучшить плотность изделия и, следовательно, его износостойкость; во-вторых, если есть желание добавить разнообразие в приевшиеся узоры: нукинг позволяет создавать совершенно новые узоры, поэтому ваше изделие точно будет уникальным. 

Фото: vegabaltica-siulai.lt

Считается, что такой способ помогает значительно сократить время вязания. Но потребует большего расхода пряжи. Зато качество изделия не раз порадует рукодельницу!

В технике нукинг рекомендуют вязать мелкие вещи вроде шарфов, варежек, носков и так далее. Однако некоторым вязальщицам удается создавать таким способом и масштабные, сложные изделия.

Фото: content-publish.ru
Фото: postila.ru

Подробнее о технике нукинг читайте в статье “Нукинг — универсальная техника для вязания”.

№5. Техника фриформ

Техника фриформ необычна тем, что предполагает “вязание без правил”, в результате которого получаются изделия с причудливым рисунком. 

Эта техника — одно из лучших подтверждений того, что в вязании есть место для творчества. Соединяйте несоединимое! 

Фото: pinterest.es

Суть техники заключается в вязании спицами и крючком отдельных элементов, которые образуют интересный “свободный” рисунок. Вяжутся детали без схем, рукодельница в процессе использует собственную фантазию и уже изученные узоры. Полученные элементы, в основном, сшиваются между собой.   

В этой технике рекомендуют использовать пряжу разной текстуры — так рисунок будет выглядеть интереснее, объемнее. Тонкую пряжу можно соединять с колючей шерстяной, главное — сочетать их по цвету, чтобы не получилось вязаное “нечто”. 

Фото: lublurukodelie.ru
Фото: yandex.ru

Подробнее о технике фриформ читайте в статье “Вязание без правил или техника фриформ для начинающих. Учимся вязать элемент пейсли”.

№6. Техника свинг

Техника свинг необычна заимствованием “музыкальных приемов”, результатом которого становятся интересные ритмичные узоры.  

Свинг (от англ. swing — “колебание, качание”) — термин, пришедший в вязание из мира музыки, там он обозначает один из популярнейших направлений джаза. 

Фото: s30325173905.mirtesen.ru

Терминология, используемая в вязании в технике свинг, тоже заимствована из музыкальной сферы: такт, ритм, пауза, длина мелодии, строфа.

Для многих не секрет, что свинг — это разновидность техники частичного вязания, которая основана на получении укороченных рядов. Технику свинг отличают специфические схемы, напоминающие ритмический рисунок музыки. 

Фото: yandex.com
Фото: yandex.ru

Подробнее о технике свинг читайте в статье “Техника свинг: джаз или вязание?”.

№7. Техника пулинг

Техника пулинг — молодая техника вязания, необычная тем, что позволяет управлять узором из секционной пряжи. 

Прежде всего, давайте уточним, что представляет собой секционная пряжа. Секционная пряжа, или пряжа секционного окрашивания — это пряжа, окрашенная сразу в несколько цветов, которые располагаются как бы друг за другом. Эту пряжу важно отличать от меланжевой, в которой в нить одного цвета вкрапляется другой оттенок, и это соединение присутствует по всей длине нити.

Фото: koprufotograflari.com

Узор из секционной пряжи с помощью техники пулинг создается путем тщательного измерения ширины изделия или количества петель в ряду. Вязать в такой технике можно как спицами, так и крючком.    

Для пулинга лучше использовать обычную лицевую гладь. При выборе сложных ажурных узоров рисунок просто не прочитывается из-за многочисленных цветовых переходов секционной пряжи. 

Фото: pinterest.ru
Фото: liveinternet.ru

Подробнее о технике пулинг читайте в статье “Планируем узор в технике пулинг”.

№8. Техника шибори

Завершает наш список техника шибори. 

Суть техники заключается в создании на вязаном полотне (чаще всего, используется обычная чулочная вязка спицами) шишечек и складочек. Вещи в технике шибори могут выглядеть самым необычным образом. 

Фото: hinna.gallery.ru

Как же создаются вещи в технике шибори? Просто! На вязаное полотно с изнанки кладут небольшие круглые предметы (стеклянные шарики, камешки, орехи и т.д.), закрепляют их с помощью резинок. Далее изделие стирают в горячей воде — это этап валяния. Затем после полоскания и сушки изделия резинки снимают.

Понятно, что для изделия в технике шибори должна использоваться пряжа с шерстью и/или мохером в составе. Именно эти волокна обладают свойством сваливаться. И чем больше будет процент содержания указанных составляющих, тем более сваляется изделие, то есть станет более плотным.  

А вот и работы в технике шибори! 

Фото: handmade39.ru
Фото: woman-on-the-sofa.blogspot.com

Подробнее о технике шибори читайте в статье “Вязание в технике шибори: смело и необычно”.

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3 мысли о “8 необычных техник вязания

  1. Вера

    Понравился способ ПУЛИНГ, Может когда-нибудь поизучаю. Спицами уже давненько не могу вязать, крючок уже поднажоел, а это новые впечатления

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