8 необычных техник вязания - Блог интернет-магазина "Мир Вышивки"

Вязание — это не только богатый выбор пряжи, моделей, узоров. Это разнообразие техник. Некоторые из них давно знакомы и нашли широкое применение среди вязальщиц, некоторые малоизвестны и освоены лишь узким кругом мастериц. Сегодня мы хотим рассказать вам о необычных техниках вязания. Знакомьтесь в нашей подборкой и воплощайте приглянувшиеся идеи в жизнь!

№1. Вязание на луме

Как можно догадаться исходя из названия этой техники, речь идет об особом инструменте или приспособлении, с помощью которого вяжут вещи.

Лум — это специальное устройство для вязания (плетения) с зубчиками, на которые надеваются, или нанизываются нити. Выглядеть он может по-разному: в виде пластины, круга, прямоугольника и т.д.

На луме можно вязать практичные теплые вещи, а можно плести кружево. В последнем случае получается создавать уникальные узоры тенерифе, отличающиеся необычным “солнцеобразным” рисунком.

Принцип работы таков: сначала с помощью специальных схем на луме вяжут отдельные детали, а затем для готового изделия их соединяют крючком. Кстати, тенерифе — это особый вид кружева, который был известен в Испании VI века.

Подробнее о вязании на луме читайте в статье “Вязание на луме или тенерифе: что это такое?”.

№2. Вязание на вилке

Еще одна техника, выполняемая с помощью необычного инструмента — вилки. Речь идет не об обычной вилке (столовом приборе), а о специальной, используемой непосредственно в вязании. Такая вилка представляет собой толстую проволоку, согнутую в виде английской буквы U.

Как же происходит процесс вязания с помощью этого инструмента? Сначала петли определенным образом надеваются на вилку, а затем провязывают с использованием вязального крючка. Таким образом создается узор, напоминающий косу, но имеющий кружевную текстуру.

С помощью вилки можно связать множество вещей, и не только для гардероба. В этой технике получаются красивые салфетки, скатерти, коврики.

Пряжу лучше использовать не слишком толстую, чтобы она легко помещалась на вилке. Ограничений к выбору крючка нет. Вилку можно либо сделать самостоятельно (но, скорее всего, не без помощи мужской силы), либо купить, хотя найти эту новинку в магазинах не просто.

Подробнее о вязании на вилке читайте в статье “Вязание на вилке: осваиваем необычную технику”.

№3. Техника брумстик

Перуанская техника брумстик отличается красотой и необычной текстурой готовых изделий. Но не только! Кроме обычного крючка, для этого способа вязания понадобится линейка (либо вилка, толстая спица и т.п.), на которую нужно будет нанизывать петли.

Кстати, свое название техника получила от англ. broomstick, которое можно перевести как “палка от швабры”.

Техника привлекательна не только своей необычностью, но и довольно быстрым вязанием, малым расходом пряжи, а также тем, что готовые изделия не склонны к деформации.

В этой технике получаются отличные сумки, пледы, шарфы, кардиганы, платья. Узор выглядит органично в длинных вещах.

Подробнее о технике брумстик читайте в статье “Как вязать в технике брумстик: изучаем ажурные узоры”.

№4. Техника нукинг

Всё большую популярность приобретает новая техника вязания под названием “нукинг”. Для нее используется тоже специальный инструмент — крючок, у которого на конце есть игольное ушко.

Техника сочетает в себе возможности спиц и крючка — позволяет вязать лицевые и изнаночные петли крючком. Зачем это нужно? Во-первых, если вы хотите улучшить плотность изделия и, следовательно, его износостойкость; во-вторых, если есть желание добавить разнообразие в приевшиеся узоры: нукинг позволяет создавать совершенно новые узоры, поэтому ваше изделие точно будет уникальным.

Считается, что такой способ помогает значительно сократить время вязания. Но потребует большего расхода пряжи. Зато качество изделия не раз порадует рукодельницу!

В технике нукинг рекомендуют вязать мелкие вещи вроде шарфов, варежек, носков и так далее. Однако некоторым вязальщицам удается создавать таким способом и масштабные, сложные изделия.

Подробнее о технике нукинг читайте в статье “Нукинг — универсальная техника для вязания”.

№5. Техника фриформ

Техника фриформ необычна тем, что предполагает “вязание без правил”, в результате которого получаются изделия с причудливым рисунком.

Эта техника — одно из лучших подтверждений того, что в вязании есть место для творчества. Соединяйте несоединимое!

Суть техники заключается в вязании спицами и крючком отдельных элементов, которые образуют интересный “свободный” рисунок. Вяжутся детали без схем, рукодельница в процессе использует собственную фантазию и уже изученные узоры. Полученные элементы, в основном, сшиваются между собой.

В этой технике рекомендуют использовать пряжу разной текстуры — так рисунок будет выглядеть интереснее, объемнее. Тонкую пряжу можно соединять с колючей шерстяной, главное — сочетать их по цвету, чтобы не получилось вязаное “нечто”.

Подробнее о технике фриформ читайте в статье “Вязание без правил или техника фриформ для начинающих. Учимся вязать элемент пейсли”.

№6. Техника свинг

Техника свинг необычна заимствованием “музыкальных приемов”, результатом которого становятся интересные ритмичные узоры.

Свинг (от англ. swing — “колебание, качание”) — термин, пришедший в вязание из мира музыки, там он обозначает один из популярнейших направлений джаза.

Терминология, используемая в вязании в технике свинг, тоже заимствована из музыкальной сферы: такт, ритм, пауза, длина мелодии, строфа.

Для многих не секрет, что свинг — это разновидность техники частичного вязания, которая основана на получении укороченных рядов. Технику свинг отличают специфические схемы, напоминающие ритмический рисунок музыки.

Подробнее о технике свинг читайте в статье “Техника свинг: джаз или вязание?”.

№7. Техника пулинг

Техника пулинг — молодая техника вязания, необычная тем, что позволяет управлять узором из секционной пряжи.

Прежде всего, давайте уточним, что представляет собой секционная пряжа. Секционная пряжа, или пряжа секционного окрашивания — это пряжа, окрашенная сразу в несколько цветов, которые располагаются как бы друг за другом. Эту пряжу важно отличать от меланжевой, в которой в нить одного цвета вкрапляется другой оттенок, и это соединение присутствует по всей длине нити.

Узор из секционной пряжи с помощью техники пулинг создается путем тщательного измерения ширины изделия или количества петель в ряду. Вязать в такой технике можно как спицами, так и крючком.

Для пулинга лучше использовать обычную лицевую гладь. При выборе сложных ажурных узоров рисунок просто не прочитывается из-за многочисленных цветовых переходов секционной пряжи.

Подробнее о технике пулинг читайте в статье “Планируем узор в технике пулинг”.

№8. Техника шибори

Завершает наш список техника шибори.

Суть техники заключается в создании на вязаном полотне (чаще всего, используется обычная чулочная вязка спицами) шишечек и складочек. Вещи в технике шибори могут выглядеть самым необычным образом.

Как же создаются вещи в технике шибори? Просто! На вязаное полотно с изнанки кладут небольшие круглые предметы (стеклянные шарики, камешки, орехи и т.д.), закрепляют их с помощью резинок. Далее изделие стирают в горячей воде — это этап валяния. Затем после полоскания и сушки изделия резинки снимают.

Понятно, что для изделия в технике шибори должна использоваться пряжа с шерстью и/или мохером в составе. Именно эти волокна обладают свойством сваливаться. И чем больше будет процент содержания указанных составляющих, тем более сваляется изделие, то есть станет более плотным.

А вот и работы в технике шибори!

Подробнее о технике шибори читайте в статье “Вязание в технике шибори: смело и необычно”.

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